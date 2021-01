Zeven Belgen starten vanaf zondag met kwalificaties Australian Open, primeur voor Lara Salden

Voor de 21-jarige Lara Salden gaat het om een primeur. Zij staat voor het eerst op de kwalificatietabel van een Grand Slam.

Om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi moeten de Belgen drie partijen winnen. De deelnemers die zich kwalificeren, gaan bij aankomst in Melbourne eerst twee weken in quarantaine. Ze mogen wel enkele uren per dag hun kamer uit om te trainen. Het hoofdtoernooi vindt tussen 8 en 21 februari plaats in Melbourne.

Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) en Kirsten Flipkens (WTA 86) staan rechtstreeks op de hoofdtabel. De 37-jarige Kim Clijsters (WTA 1031) ging niet in op een uitnodiging. Bij de mannen is alleen David Goffin (ATP 16) automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi.