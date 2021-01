Bond-girl, Charlie’s angel en ‘That ‘70s show’-actrice Tanya Roberts overleden

Tanya Roberts, die onder meer meespeelde in de James Bond-film ‘A view to kill’, is zondag op 65-jarige leeftijd overleden.

Roberts belandde op kerstavond in het ziekenhuis nadat ze ingestort was na een wandeling met haar honden. Een woordvoerder liet aan showbizzsite TMZ weten dat haar dood niet coronagerelateerd was.

De actrice - geboren als Victoria Leigh Blum - zal bij oudere kijkers vooral bekendstaan als Bond girl in ‘A view to kill’ of voor haar rol in de originele ‘Charlie’s angels’-serie. Recenter speelde ze ook mee in ‘That ‘70s show’ als Midge, de moeder van Donna.

