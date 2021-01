Eén jaar Bulgaarse ritmes in Zonhoven

Een jaar geleden ontstond het idee bij Tsvetelina en Miroslav om in Limburg een dansgroep op te richten voor Bulgaarse volksdansen. Doel: alle volksdansliefhebbers te laten genieten van de schoonheid van deze dansen. "Wij zijn een groep enthousiaste mensen, die ver van hun geboorteland zijn en de traditie willen behouden", klinkt het bij de oprichter. In januari 2020 werd dansgroep Ritmi opgericht. Dat betekent al één jaar vreugde. "Ik wachtte al 25 jaar op zo'n groep in Limburg", vertelt Todor Dimov , een van de leden. "Onze volksdansen draag ik in mijn hart."Wil jij ook de magie van de Bulgaarse volksdans ontdekken en voelen, neem dan zeker contact op via 0465/37.96.93 of tsritmi@outlook.com