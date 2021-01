Beyoncé deelt ongeziene beelden van haar kinderen om 2021 in te zetten

Dochtertje Blue Ivy zien we nu en dan in de spotlights opduiken, maar Beyoncé’s tweeling Rumi en Sir krijgen we veel minder vaak te zien. Met een filmpje op Instagram waarin ze terugblikt op 2020 brengt de zangeres daar verandering in.

Beyoncé is een van de grootste popsterren wereldwijd, maar haar privéleven houdt ze grotendeels afgeschermd van de buitenwereld. Haar achtjarig dochtertje Blue Ivy mag al eens mee naar een première of awardshow, maar de driejarige tweeling Rumi en Sir kregen we nog maar amper te zien. In een nieuw en vier minuten durend filmpje dat ze op Instagram deelde, blikt ze terug op het voorbije jaar en daar zitten ook enkele fragmenten met haar jongste kinderen tussen.

Zo zien we haar bijvoorbeeld in een golfkarretje rondrijden met Rumi en Sir. We horen Beyoncé aan Rumi vragen: “Wat is je gevoel over de zomer van dit jaar? Heb je een leuke zomer?” We horen Rumi, die een schattige roze strik in haar haren draagt, haast fluisterend ja antwoorden. “Ja? Wat heb je allemaal gedaan?”, vraagt Beyoncé vervolgens nog. In een ander fragment zien we dan weer Blue Ivy terwijl ze haar stukje inzingt voor de single Brown skin girl van haar mama.

“Proost op een nieuw jaar Beyhive”, schrijft Beyoncé bij de video. “2020 verdeelde en verenigde ons. De meesten konden geliefden niet zien en we leden heel wat verliezen, maar we werden ook verenigd door onze menselijkheid. Dit jaar ging voor mij over het vieren van vreugde, het najagen van geluk en leven in liefde. Terwijl we allemaal uitkijken naar en bidden voor een nieuw begin, is het mijn wens voor jou dat je jezelf en degenen van wie je houdt eert. Vier dat je een belangrijk persoon bent die bijdraagt aan ons mooie collectief. Op een beter en meer schitterend 2021.”