Ontwerper Alexander Wang reageert op beschuldigingen van seksueel wangedrag

De heisa rond Alexander Wang begon met TikTok-filmpjes van model Owen Mooney. Daarin beschreef hij een incident uit 2017 waarbij hij door de ontwerper werd betast in een volle New Yorkse nachtclub. Onder meer zijn modellenbureau Shit Model Management en modewaakhond Diet Prada deelden het verhaal op Instagram. Sindsdien blijven de getuigenissen binnenstromen. Zo kwamen heel wat mannelijke modellen en transgenders al naar voren en er is ook sprake van personen die getuigen dat ze door Wang werden gedrogeerd en daarna verkracht.

Eerst heerste er stilte vanuit het kamp van de designer, maar nu heeft hij toch gereageerd. Hij ontkent alle beschuldigingen. “De voorbije dagen zijn er heel wat groteske en valse beschuldigingen geuit aan mijn adres. Die kregen vervolgens onterecht weerklank op sociale media accounts die berucht zijn omdat ze inhoud publiceren op basis van anonieme getuigenissen en zonder afdoende bewijzen. Ik word woedend als ik zie dat deze leugens er als waarheid worden geportretteerd”, klinkt het.

In plaats van de hand in eigen boezem te steken, uit Wang vervolgens nog een dreigement. “Ik heb nooit dergelijk wansmakelijk gedrag tentoongespreid en ik zou me ook nooit zo gedragen zoals wordt beschreven in de beschuldigingen. Ik ben van plan om dit tot op de bodem uit te zoeken en ik zal diegenen die deze claims hebben geuit en ze kwaadwillig hebben verspreid ter verantwoording roepen.”

Diet Prada deelde het statement van Wang op Instagram en gaf hem nog de tip mee om in de plaats eens goed te lezen wat er allemaal over hem wordt geschreven.