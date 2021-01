Belgische Oxford-baas zegt dat ‘zijn’ vaccin ziekenhuisopname bijna zeker uitsluit

In april zei hij al dat er in de winter een vaccin tegen Covid-19 zou zijn. De samenwerking tussen zijn Oxford en farmareus AstraZeneca leverde de Belg Bruno Holthof een plaats in de cockpit van de strijd tegen corona op, en onderweg ook heel wat vragen na onduidelijke onderzoeksresultaten. Nu vanaf maandag miljoenen Britten ingeënt worden, komt de CEO met een duidelijk antwoord: “Twee weken nadat je met een eerste dosis van ons vaccin ingeënt wordt, ben je quasi 100 procent beschermd tegen ziekenhuisopname. En ziekenhuisopnames zijn tenslotte de reden waarom we in lockdown gaan.”