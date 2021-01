Nieuwe tv-documentaire toont hoe Jumbo-Visma op dramatische wijze de Tour 2020 verloor: “Alles, alles, álles naar de kloten”

Roglic verliest de tijdrit van Pogacar. “Hoe hebben ze dit in godsnaam gedaan", vraagt de Sloveen zich na de koers af. — © AFP

Vijfhonderd uur aan beeldmateriaal filmde de Nederlandse NOS tijdens de voorbije Tour de France achter de schermen bij Jumbo-Visma, het team van Wout van Aert en vooral van topfavoriet Primoz Roglic. Het leverde een even fascinerende als pijnlijke documentaire op over de wedstrijd die voor de Nederlandse topploeg met een onwaarschijnlijke sisser zou aflopen. Over de debielen van Astana, de zeges van ‘Wouteke’ en een winnaar die “als een mijnwerker op zijn fiets zit”.