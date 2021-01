Samantha Markle komt met boek waarin ze ‘onthullingen’ doet over halfzus Meghan

Samantha Markle, de halfzus van Meghan Markle, brengt binnenkort haar memoires uit. Het boek, met de bijzondere titel The diary of princess pushy’s sister part 1, ligt op 17 januari in de winkels in de Verenigde Staten. Ze belooft daarin “verborgen waarheden over haar familie te onthullen”.

In The diary of princess pushy’s sister part 1 schrijft de 56-jarige halfzus van Meghan Markle onder meer over hun band of net het gebrek daaraan. De twee hebben namelijk een moeizame relatie en hebben dan ook al jaren geen contact meer met elkaar. De laatste keer dat ze elkaar zouden hebben gezien, zou al van 2008 dateren.

Samantha liet zich de afgelopen jaren meerdere keren zeer negatief uit over de hertogin van Sussex en gooide onafgebroken met modder naar haar in de pers. Zo beschuldigde ze Meghan ervan alles te doen voor status en vindt ze dat Meghan hun vader Thomas Markle in de steek heeft gelaten. Meghan deed die beschuldigingen dan weer af als “absurd”.