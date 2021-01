Te veel tijd is nooit goed: Nederlandse doelman gaat afschuwelijk de mist in

Norbert Alblas is 2021 niet bepaald lekker gestart. De Nederlandse doelman van NEC ging in de uitwedstrijd bij Telstar (5-2) op afschuwelijke wijze in de fout.

De 26-jarige Alblas had in minuut elf de bal aan de voet alle tijd om een oplossing te zoeken. De NEC-keeper schoof de bal echter in de voeten van Telstar-aanvaller Gyliano van Velzen, die met een geplaatst schot in de lange hoek de score opende. Auwtch.