Huwelijk van actrice Zoë Kravitz is al na achttien maanden voorbij

Actrice Zoë Kravitz (32) trouwde in juni 2019 met acteur Karl Glusman (32), maar na amper anderhalf jaar is het sprookje al voorbij. Ze vroeg eind december de scheiding aan.

Zoë Kravitz, vooral bekend van de populaire serie Big little lies en dochter van rocker Lenny Kravitz en actrice Lisa Bonet, stapte in juni 2019 in het huwelijksbootje met Karl Glusman. De ceremonie vond plaats in de villa van haar vader in Parijs en tal van sterren zoals Reese Witherspoon, Nicole Kidman en Cara Delevingne waren van de partij. Maar hun huwelijksgeluk bleek van korte duur, want op 23 december vroeg Kravitz de scheiding aan. Dat nieuws werd ondertussen ook officieel bevestigd door haar woordvoerder.

Kravitz en Glusman werden voor het eerst aan elkaar gelinkt in oktober 2016 en hun relatie hield dus zo’n vier jaar stand. Zeven maanden geleden deelde de actrice op sociale media nog een zwart-witfoto van hun huwelijk om de eerste verjaardag ervan te vieren. Een tweede verjaardag zal er dus niet van komen.