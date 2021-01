Atheneum Alicebourg bedenkt app om Lanakenaren de gemeente te laten ontdekken

Atheneum Alicebourg Lanaken gaat in januari digitaal deelnemen aan de regiowedstrijd van de First Lego League. Ze nemen het op tegen andere teams uit verschillende Limburgse scholen. Tijdens deze wedstrijd moeten de leerlingen van Atheneum Alicebourg verschillende robotopdrachten uitvoeren, hun project ‘Replay’ presenteren en worden hun ‘core values’ getest. De leerlingen hebben voor hun project een app bedacht om mensen te stimuleren om meer te bewegen. Het idee is om via een spel, gebaseerd op Monopoly, iedereen de gemeente Lanaken te laten ontdekken of te laten herontdekken. De leerlingen hopen op deze manier het wandelen in de gemeente Lanaken te stimuleren. Op vrijdag 18 december 2020 mochten zij het project voorstellen aan de burgemeester Marino Keulen en aan de schepen Sofie Martens.