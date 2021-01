Quarantaineplan van Australian Open stuit op verzet bij rijkelui: “Niemand heeft ons hier iets van verteld”

De eigenaars in het Westin Melbourne, onder wie een rist welgestelde zakenmensen, zeggen bezorgd te zijn om hun gezondheid en klagen aan dat ze nooit geïnformeerd zijn over de plannen om het hotel te gebruiken voor de tennissers. Deelnemers aan de Australian Open moeten bij aankomst down under twee weken in quarantaine, uit voorzorg tegen de verspreiding van het coronavirus. De Australian Open begint op 8 februari, drie weken later dan normaal.

Kerstavond

De groep nam een advocaat onder de arm, die bevestigde dat er gerechtelijke actie wordt ondernomen. “Mijn opdracht is een procedure in te leiden, dus dat is wat we zullen doen”, zegt Graeme Efron maandag aan Reuters. Volgens de advocaat werden de eigenaars op kerstavond op de hoogte gebracht van de plannen en werd het voorgesteld als een “gedane zaak”.

© REUTERS

“Niemand heeft ons gezegd dat een overheidsinstantie het mandaat heeft gegeven om een gedeeltelijk woonhotel om te vormen tot een quarantainehotel”, aldus Efron. Hij voegde eraan toe dat de eigenaars zich “in de val gelokt voelen”.

Het management van het Westin verdedigt zich door te stellen dat een “covid-veiligheidsplan” met de eigenaars is opgemaakt. Zo zullen er aparte ingangen en liften worden gebruikt en zullen de bewoners geen contact hebben met de spelers en quarantainestaf. “Hun verdieping zal exclusief blijven en ook de circulatie van ventilatie tussen de verdiepingen wordt losgekoppeld”, klinkt het.