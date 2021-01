Leden Gezinsbond Hees thuis verrast met Kerstpakket

Door de coronamaatregelen was het in 2020 niet evident voor de leden van de Gezinsbond om hun lidmaatschap optimaal te beleven. Als compensatie schonk de Gezinsbond Hees haar trouwe leden leden een kerstpakket.

In het kerstpakket zaten een fles wijn, een kerstster, chocolaatjes, appelsienen, een sportmuts, sportkousen en een nieuwjaarskaartje. "Op deze manier willen we de leden bedanken voor het geloof en vertrouwen in onze vereniging", klinkt het bij de Gezinsbond. "Het was leuk om op deze manier verrast te worden", reageerde Sonja Derwael. "Ik kijk al uit naar het jaarprogramma 2021, een jaar vol verwachtingen."