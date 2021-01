Burgemeester van Diepenbeek Kriekels steekt de draak met Bart De Wever in nieuwjaarswens

Diepenbeeks burgemeester Rik Kriekels (N-VA) gaat in zijn nieuwjaarswens op hetzelfde pad als partijvoorzitter Bart De Wever. De Wever werd dit weekend tijdens een interview met Radio 2 betrapt door presentatrice Kim Debrie op het niet dragen van een broek tijdens een video-interview. “Verdorie, daar heb ik geen rekening mee gehouden”, aldus De Wever. “Bij deze begint het jaar met een bijzonder gênant moment.” Maar de Diepenbekenaren weten dat Kriekels niet verlegen is voor een grapje en laat spontaan de broek zakken in zijn nieuwjaarswens.