Vier weken, vier fictiereeksen. Zo zet Eén in 2021 corona meteen een neus. In het jaar waarin series en films draaien quasi onmogelijk was, slaagde de openbare omroep er toch in vier korte fictiereeksen rond te krijgen. Vanavond start de eerste, We moeten eens praten, met Rik Verheye en Clara Cleymans.