Werd vroeger uw vlucht geannuleerd, dan kreeg u uw geld terug. Met corona voorzag de wetgever de mogelijkheid om een voucher uit te reiken. Of een terugbetaling. Of een terugbetaling als de voucher verlopen is. Of u kunt ook weer boeken, met die voucher. U krijgt dan een restvoucher. Zo schiep de wetgever een doolhof aan terugbetalingsmogelijkheden.