Zowel vrijdag in Baal als zondag in Hulst moest Wout van Aert zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel. Terwijl Van der Poel in Nederland schijnbaar achteloos wegreed, had Van Aert redelijk wat moeite om zijn tweede plaats veilig te stellen. “Ik had zeker geen fantastische benen, maar ik ga dit niet dramatiseren.”