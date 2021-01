Niemand, ook Leandro Merola niet, had een jaar of vijftien geleden durven denken dat Thibaut Courtois zou uitgroeien tot een van de beste doelmannen ter wereld. De Genkse jeugdvriend van de Bilzenaar is voorzitter van tweedeprovincialer Kabouters Opglabbeek. “Onze keepers dragen de handschoenen van Thibaut, als ze erin passen”, lacht Merola.