Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen

In het coronajaar 2020 zijn er in de politiezone kanton Borgloon verhoudingsgewijs veel meer overtredingen op drugs (+ 32%) en alcohol (+1,6%) in het verkeer en snelheid (+1%) vastgesteld. Verkeersgewijs had corona wel een positieve impact op het ongevallencijfer.