"Bij een infectieziekte kan je uiteraard geen onderscheid maken op basis van nationaliteit of statuut, aldus Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.

brussel

De vraag begon op te borrelen bij gemengde koppels in het land: krijgen Nederlanders of Fransen die hier wonen ook hun vaccin in België? Ze mogen gerust zijn, de overheid zal iedereen die hier legaal verblijft, vaccineren.