In het woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol was er een uitbraak onder de bewoners na het bezoek van een hulpsint. Experts sluiten niet uit dat het om een nog besmettelijkere variant van corona gaat. — © rr

Antwerpen

Volgens experts zou een nieuwe, besmettelijkere variant van het coronavirus aan de basis kunnen liggen van uitbraken in de Antwerpse Kempen. Ook in het rusthuis in Mol, waar tot nu werd gedacht dat een bezoek van een hulpsint de oorzaak was.