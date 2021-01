4 januari. Voor Stijn Vreven is dat het sein om terug te keren naar Trencin. Na een verkwikkende vakantie in Kuringen. Tijd ook om met de 47-jarige coach terug te blikken op zijn eerste vijf maanden in Slovakije. Moeizame maanden. Maar er zijn verzachtende omstandigheden. “Wij speelden nog geen enkele thuiswedstrijd.”