Een goeie tien maanden geleden zag Britt Herbots het leven in Italië stilvallen. De Truiense volleybalster speelde toen voor Busto Arsizio in het centrum van Lombardije waar corona de bovenhand nam. Intussen is ze van club verandert en speelt ze nu voor Novara. Ook in Noord-Italië. De club is aan een uitstekende reeks bezig en ook Herbots zelf haalt een erg hoog niveau. Ze is intussen uitgegroeid tot één van de beste speelsters in Europa.