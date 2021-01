Zanger Gerry Marsden van ‘You’ll never Walk Alone’ overleden

Zanger Gerry Marsden van de Britse popgroep Gerry & The Pacemakers (ook wel Gerry and the Pacemakers) is op 78-jarige leeftijd overleden, zo hebben Britse media zondag gemeld. Hij en de groep zijn vooral bekend van het liedje ‘You’ll never Walk Alone’.

Gerry & The Pacemakers waren in de jaren zestig één der iconen van de zogenaamde Merseybeat en de groep kreeg net als The Beatles een contract bij manager Brian Epstein. De groep scoorde een reeks hits, met als uitschieters ‘Ferry Cross the Mersey’ en ‘You’ll Never Walk Alone’ (1963), het officieuze clublied van voetbalclub FC Liverpool, éen van de twee topclubs in Marsdens thuishaven. Fans zingen het massaal voor elke match en dat is ook te horen in het nummer ‘Fearless’ van Pink Floyd op het album ‘Meddle’.

“Het is met grote droefheid dat wij het overlijden van Gerry Marsden vernamen”, tweette landskampioen FC Liverpool zondag. “Gerry’s woorden zullen altijd blijven voortleven bij ons. You’ll never Walk Alone”. Ook elders in de wereld sloten voetbalfans het liedje in hun armen zoals bijvoorbeeld de supporters van Feyenoord Rotterdam, Celtic Glasgow en Borussia Dortmund. Bij ons zijn het de supporters van Club Brugge die het lied nogal eens aanheffen.

Orde van het Britse Rijk

Overigens scoorden de drie eerste singles van Gerry and the Pacemakers, waaronder ‘You’ll never Walk Alone’ het alle drie tot nummer één in de Britse hitparade. Leadzanger van Gerry and the Pacemakers was Gerry Marsden. Hij was ook een televisiepersoonlijkheid, zij het van bescheiden allooi.

Voor zijn liefdadigheidswerk na het drama van Hillsborough, waarbij in Sheffield op 18 april 1989 96 Liverpoolfans het leven lieten, werd Marsden opgenomen in de Orde van het Britse Rijk (MBE).

Een korte ziekte, met name een infectie aan het hart, is hem zondag fataal geworden. Marsden laat een echtgenote en twee dochters achter.