Door het WK Darts stond de sport de voorbije weken meer dan ooit in de the picture in ons land en zeker ook in Limburg. Dat zegt ondermeer Johny Peeters, de voorzitter van de Limburgse Dartliga. Mocht corona het toelaten, dan zou de sport dan ook een enorme boost krijgen. En zouden volgens de voorzitter heel wat mensen hun pijltjes terug oprapen.