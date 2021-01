Jeremy Clarkson (60) vocht tegen corona: “Dacht dat ik alleen ging sterven in zo een plastic tentje”

“Ik ga niet liegen, het was best eng”, zegt Jeremy Clarkson. De gewezen ‘Top Gear’-presentator onthulde dat hij tijdens Kerstmis tegen het coronavirus vocht en vreesde dat hij in zijn eentje zou sterven.

De presentator heeft onthuld dat hij zich vier dagen voor Kerstmis onwel begon te voelen en dat hij zijn symptomen Googelde. “Het was duidelijk, er was reden genoeg om een coronatest te ondergaan. Die was positief. De dokter was duidelijk: ik zou me na een dikke week beter voelen. Zo niet moest ik naar het ziekenhuis.”

Clarkson ging in quarantaine in het huis waar hij met zijn vriendin Lisa en haar kinderen woont. Maar hij maakte zich grote zorgen. Niet alleen zijn leeftijd speelde in zijn nadeel, ook zijn levensstijl. “En ik had al twee keer een longontsteking gehad. Bovendien heb ik in mijn leven zo’n half miljoen sigaretten gerookt”, zegt hij.

Hij zag zichzelf al in zo een plastic zuurstoftentje liggen in het ziekenhuis. Maar uiteindelijk vielen allemaal nog mee. Na een paar dagen goed ziek te zijn geweest, lijkt het ergst voorbij.