België 700. Frankrijk 138. Nederland 0. Terwijl de vaccinatiecampagnes in veel Europese landen zeer traag op gang lijken te komen, hebben ze in Israël in amper twee weken tijd ruim één miljoen mensen gevaccineerd. Ofwel ruim 12,5 procent van de totale bevolking. Hoe is het land in het Midden-Oosten daarin geslaagd?