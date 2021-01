Beringen

In de Steenstortstraat in Koersel heeft de politie zaterdag even na middernacht een vuurtje moeten blussen. Rond 0.15 uur was de melding binnengekomen dat jongeren met vuur aan het gooien waren vanop de brug over het treinspoor. Toen een patrouille polshoogte ging nemen, vonden ze het vuurtje. In de buurt werd niemand nog aangetroffen. Het brandje werd gedoofd. mm