Wat niemand voor mogelijk hield, is dan toch gebeurd: de Dakar is begonnen zonder Willy Weyens. De Lummense rallyfotograaf ontdekte de woestijn in 1984, in het spoor van wijlen Eric Geboers, en verwierf sindsdien wereldfaam met zijn foto’s. Uit 35 edities selecteerde hij voor ons tien beelden.