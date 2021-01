40-jarige vrouw ter ontnuchtering in politiecel in Maaseik opgesloten

Maaseik

Een 40-jarige vrouw heeft zaterdagnacht haar roes mogen uitslapen in de politiecel in Maaseik. De vrouw werd even voor middernacht door een politieploeg op de Koning Albertlaan opgemerkt. De vrouw zwalpte over de weg en kon amper uit haar woorden komen. Ze werd voor een medische controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd snel duidelijk dat ze te veel alcohol had gedronken. Ter ontnuchtering werd ze in de amigo opgesloten. mm