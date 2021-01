32-jarige bestuurder uit ’s Gravenvoeren test positief op drugs: auto in beslag genomen

Voeren

De auto van een 32-jarige man uit ’s Gravenvoeren is zaterdagavond in beslag genomen. De man werd aan de kant gezet toen hij in de bebouwde kom snelheden tot 94 km/uur haalde. Bij de controle testte hij positief op cannabis.

Daarbovenop had de man geen rijbewijs bij en bleek zijn auto niet te zijn ingeschreven. Op last van het parket Limburg werd beslist de auto in de houden tot de man zich in regel heeft gesteld. Later zal de man voor de politierechter moeten verschijnen. mm