Sainz wint openingsrit Dakar 2021, Colsoul rijdt drie keer lek

Martin Prokop (Ford) eindigde verrassend als derde op 3:18 met in zijn spoor de Fransman Serradori, bijgestaan door de Belg Fabian Lurquin (Century). De Toyota’s kenden niet zo’n goede dag. Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) verloor 12:34. Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul (Toyota Hilux) ontgoochelden met de 18e tijd. Het duo reed drie keer lek.

Nasser Al-Attiyah mocht als winnaar van de proloog als eerste de baan op, maar dat was niet meteen een succes. Vanaf de eerste meters verloor de Qatarees tijd om uiteindelijk als 10e te finishen op 12:34 van de ritwinnaar.

Aanvankelijk was het de Litouwer Zala (MINI John Cooper Works) die de snelste tussentijden liet optekenen. Vanaf 92 wisselden Sainz en Peterhansel bovenaan het klassement af. Uiteindelijk was het Carlos Sainz die de etappe won met 25 seconden voorsprong op zijn teamgenoot. Een flinke opsteker voor de titelverdediger die op zaterdag vroeg in de proloog lek reed en zondag als 28e de baan op moest. Uiteindelijk hadden de late starters een voordeel want Peterhansel begon ook pas als 14e aan zijn etappe.

Martin Prokop verraste met een derde plaats met in zijn zog het duo Serradori-Lurquin die op een knappe vierde plaats eindigden op 6:33 van ritwinnaar Sainz. De Toyota’s zijn de verliezers van de dag. Ex-winnaar Giniel de Villers (Toyota Hilux) eindigde als eerste Toyota op de 7e plaats. Nasser Al-Attiyah eindigde als 10e en verloor 12:34. Thuisrijder Al Rajhi (Toyota Hilux) eindigde als 16e op 19:55 terwijl Ten Brinke en Colsoul pas als 18e de finish passeerden en 23:15 moesten prijsgeven. Het duo reed maar liefst 3 keer lek en moest de laatste 140 km afwerken zonder reservewiel.

Maar het kan nog erger. Sébastien Loeb (Hunter) eindigde als 21e en kijkt al tegen een achterstand van 24:14 ten opzichte van Carlos Sainz aan.