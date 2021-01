Hasselt/Lummen/Herk-de-Stad

In het verlengde weekend van nieuwjaar heeft de politie LRH in totaal 39 processen-verbaal opgesteld inzake corona. Er werd een 4-tal samenkomsten stilgelegd. Deze overtredingen werden vastgesteld in Meldert bij Lummen (7 pv’s), Hasselt (10 pv’s) en Herk-de-Stad (7 pv’s). mm