Denise Betsema heeft zondag het Nederlandse onderonsje gewonnen in de cross van Hulst, de voorlaatste wereldbekermanche van het seizoen. De 27-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal voerde aan de boorden van de Westerschelde een onewomenshow op. Lucinda Brand werd tweede en is nu al zeker van de eindzege in de Wereldbeker.