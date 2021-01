Manchester City onderzoekt of Mendy coronaregels heeft overtreden

Manchester City start een intern onderzoek om na te gaan of Benjamin Mendy de coronaregels met de voeten heeft getreden. Dat maakte de Engelse topclub zondag bekend.

Mendy zou volgens The Sun op oudejaarsavond een feestje hebben georganiseerd. De 26-jarige Franse verdediger nodigde daarbij mensen uit die niet tot zijn bubbel horen, wat volgens de regels in het Verenigd Koninkrijk niet mag.

City, dat eerder deze week het duel tegen Everton zag uitgesteld worden door een rist coronabesmettingen in de kern, is de vierde club in de Premier League die zijn spelers bekritiseert voor inbreuken op de coronaregels tijdens de kerstperiode.

Bij Tottenham liggen drie spelers onder vuur (Sergio Reguilon, Erik Lamela en Giovani Lo Celso) omdat ze een kerstfeest bijwoonden. Fulham overweegt sancties tegen Aleksandar Mitrovic omdat die met Luka Milivojevic (Crystal Palace), een gewezen ploegmaat van bij Anderlecht, aan een nieuwjaarsfeest zou hebben deelgenomen.