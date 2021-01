Titelverdediger Brabec rijdt verloren in eerste Dakar-rit

Toby Price (KTM) heeft de openingsrit in de Dakar bij de motoren gewonnen. De Australiër had bij aankomst 31 seconden voorsprong op de Argentijn Kevin Benavides (Honda). KTM-rijders Matthias Walkner en Sam Sunderland eindigden als derde en vierde. Titelverdediger Ricky Brabec (Honda) verdwaalde vroeg in de rit en verloor meer dan 18 minuten.

Nadat Brabec zaterdag in Saoedi-Arabië de proloog had gewonnen, ging hij zondag als eerste van start. Na goed 37 km raakte de Amerikaan op de dool. De Fransman Xavier De Soultrait (Husqvarna) reed lange tijd aan de leiding tot Toby Price na 135 km aan kop kwam en standhield tot het einde. De winnaar van 2016 en 2019 begint zo op een uitstekende manier aan de Dakar 2021. Dat kan niet gezegd worden van Ricky Brabec die zondag als 25e eindigde en 18:32 verloor op Price. Teamgenoot Joan Bort Barredo (Honda) en Pablo Quintanilla (Husqvarna) raakten op de dool en verloren beiden meer dan een kwartier.

Jhon Trejos (KTM) kwam na 98 km ten val en liep daarbij een polsblessure op. De onfortuinlijke Colombiaan kon niet verder en is de eerste opgever in deze Dakar. In 2018 moet Trejos bij zijn debuut in de Dakar opgeven na de 7e etappe.

De Belgische motorrijder Walter Roelants (Husqvarna) heeft de finish nog niet bereikt. Halfweg de etappe reed hij in 74e positie.