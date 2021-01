Mathieu van der Poel is van plan om het wegseizoen te beginnen in de UAE Tour. Dat is een achtdaagse WorldTour-ronde (21-27 februari) die zowel in de woestijn van Abu Dhabi als Dubai wordt gehouden, en vorig jaar als allereerste wedstrijd werd getroffen door het coronavirus en afgebroken werd. De Nederlander laat daardoor de Belgische openingskoersen schieten.