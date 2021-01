Hasselt

De eerste editie van het Bibberzwemmen, dat de traditionele Nieuwjaarsduik vervangt, is een echte voltreffer geworden. In het Hasseltse Kapermolenbuitenbad doken drie keer 72 zwemmers, het omwille van de coronamaatregelen maximaal toegelaten aantal. Wie er was, genoot met volle teugen.