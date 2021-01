“No Harden, no problem” voor Houston Rockets

John Wall (28 punten, 4 rebounds, 6 assists), de met een triple-double uitpakkende Christian Wood (20 punten, 12 rebounds, 15 assists) en Eric Gordon (21) loodsten de Rockets naar winst. Bij Houston kwam ex-Antwerp Giant en rookie Jae’Sean Tate weer 20 minuten in actie. Hij tekende voor 5 punten, 2 rebounds en 1 assist.

Philadelphia bevestigt sterke seizoensstart met winst tegen Charlotte

Philadelphia heeft zaterdag de thuiswedstrijd in de NBA tegen Charlotte met 127-112 gewonnen. Met vijf zeges in zes wedstrijden tekenen de Sixers voor de beste start in de Eastern Conference.

Tobias Harris kroonde zich met 24 punten tot topschutter van zijn team terwijl Ben Simmons goed was voor een triple double (15 ptn, 12 rbs, 11 ass). Bij de bezoekers blonk Terry Rozier uit met 35 punten.

Philadelphia deelde de koppositie in het Oosten met Indiana, Orlando en Atlanta (allemaal 4-1), maar die drie ploegen verloren zaterdagavond allemaal een thuiswedstrijd. Indiana ging onderuit tegen de NY Knicks (102-106), Orlando trok aan het kortste eind tegen Oklahoma City (99-108) en Atlanta moest zijn meerdere erkennen in Cleveland (91-96).

Uitslagen

Houston - Sacramento 102-94

Indiana - New York 102-106

Orlando - Oklahoma City 99-108

Philadelphie - Charlotte 127-112

Atlanta - Cleveland 91-96

New Orleans - Toronto 120-116

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage)

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 5 1 .833

2. Indiana 4 2 .667

3. Cleveland 4 2 .667

4. Orlando 4 2 .667

5. Atlanta 4 2 .667

6. Brooklyn 3 3 .500

7. New York 3 3 .500

8. Boston 3 3 .500

9. Milwaukee 3 3 .500

10. Miami 2 3 .400

11. Chicago 2 4 .333

12. Charlotte 2 4 .333

13. Toronto 1 4 .200

14. Detroit 1 4 .200

15. Washington 1 5 .167

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 5 1 .833

2. New Orleans 4 2 .667

3. LA Clippers 4 2 .667

4. LA Lakers 4 2 .667

5. Utah 3 2 .600

6. Portland 3 2 .600

7. Sacramento 3 3 .500

8. Houston 2 2 .500

9. San Antonio 2 3 .400

10. Dallas 2 3 .400

11. Memphis 2 3 .400

12. Oklahoma City 2 3 .400

13. Minnesota 2 3 .400

14. Golden State 2 3 .400

15. Denver 1 4 .200

Programma van zondag

Detroit - Boston

Brooklyn - Washington

Memphis - LA Lakers

Minnesota - Denver

San Antonio - Utah

Chicago - Dallas

Phoenix - LA Clippers

Golden State - Portland