Reizigers riskeren controle op snelwegen: formulier niet ingevuld? Meteen boete

In Hondelange controleerde de politie zaterdag of terugkerende reizigers de coronamaatregelen respecteerden. — © BELGA

In Hondelange, vlak bij de grens met Luxemburg, heeft de politie zaterdag verscherpte controles gevoerd aan de autosnelweg. Inzittenden werden gecontroleerd en moesten aantonen waar ze geweest waren in het buitenland en of ze de nodige formulieren hadden ingevuld. Wie terugkeert uit een rode zone moet zich voortaan twee keer laten testen en daartussen een week in quarantaine blijven.