Gary Anderson zal zondag voor de vijfde keer in zijn leven de finale van het WK Darts spelen. The Flying Scotsman versloeg Dave Chisnall, die Dimitri van den Bergh en topfavoriet Michael van Gerwen uitschakelde, met 6-3 in de halve finale. Anderson, die het WK in 2015 en 2016 al won, zal daarin uitkomen tegen Gerwyn Price (PDC-3).