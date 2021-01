Nederlandse zanger Jaap Reesema scoort zijn derde nummer 1-hit in Vlaanderen

Zijn duet met de Vlaamse actrice Pommelien Thijs, bekend van de Ketnet-serie #LikeMe, is de nieuwe lijstaanvoerder in de Ultratop 50. Zij verdringen Fever van Dua Lipa en Angèle van de eerste plaats.

Luister naar ‘Nu wij niet meer praten’:

Jaap Reesema stond eerder op nummer 1 met Ellie en Kom wat dichterbij, allebei producties van Regi. Op de hoes van die singles stond zijn artiestennaam Jake Reese.

Nog in Vlaanderens officiële hitlijst is de Britse singer-songwriter Ed Sheeran de hoogste nieuwkomer op 28 met Afterglow. Het is de 20ste Ultratop 50-notering in zijn bijna negenjarige hitcarrière.(dhs)