Langer wachten op nieuwe afleveringen van topseries: opnames liggen stil door corona

Omdat het aantal besmettingen en doden door corona in Los Angeles almaar blijft stijgen, hebben Disney en 20th Century Fox beslist alle tv-opnames opnieuw te staken. Ook Warner, CBS en Universal sluiten de deuren.

De voorbije drie maanden mochten opnames van series uitzonderlijk nog doorgaan, hoewel LA al sinds november in lockdown is. De studio’s hopen later in januari weer aan de slag te kunnen, maar of dat mogelijk is, is nog maar de vraag.

Omdat de opnames in de zomer ook veel later dan normaal konden beginnen, was er dit najaar veel minder nieuw aanbod op het Amerikaanse scherm. (tove)