Justin Bieber vergeet tekst tijdens eerste optreden in jaren

Dat komt ervan als je een pauze van drie jaar neemt: tijdens zijn comebackoptreden is Justin Bieber (26) de tekst van zijn wereldhit Sorry vergeten.

Het optreden op het dak van een hotel in Beverly Hills, dat online tegen betaling te volgen was, was zijn eerste lange optreden in drie jaar. Aangezien er geen schreeuwende en meezingende fans in zijn buurt waren, moest hij met het schaamrood op de wangen toegeven dat hij even niet meer wist wat hij moest zingen.

Bekijk de beelden:

Happy theyre re streaming #BieberNYE so i can record justin bieber forgetting the words to sorry😂😂😂 pic.twitter.com/Bxnf6QLLUe — Ashley (@akmedia_) January 2, 2021

Gelukkig kon Justin snel overschakelen naar een onverwacht cadeautje voor de fans: zijn nieuwe single Anyone. Daarvan kende hij gelukkig wél de woorden. Bieber omschreef zijn nieuwe single als “een hoopvol nummer”. ”Het zet de toon voor een prachtig nieuw jaar vol hoop en mogelijkheden.” (tove)