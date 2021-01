Bestuurder omzeilt controle, maar splijt auto in tweeën door harde crash

De bestuurder van een BMW omzeilde in de nacht van Kerstmis een politiecontrole in de Litouwse stad Kaunas. De jonge automobilist raakte niet ver en crashte met hoge snelheid tegen een paal, waardoor zijn bolide in tweeën spleet en brokstukken overal verspreid lagen. Volgens lokale media negeerde de man de agenten omdat hij rondreed zonder zijn rijbewijs, dat eerder al werd ingetrokken. Hij raakte gewond tijdens de crash.