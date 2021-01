Verpleger krijgt huwelijksaanzoek van vriend tijdens vaccinatie tegen corona

Een Amerikaanse man kreeg afgelopen week het coronavaccin toegediend door zijn vriend, die verpleger is. Maar Robby Vargas-Cortes had nog een extra verrassing in petto voor zijn vriend Eric: een verlovingsring. “Het is een gek jaar geweest...”, begon Robby toen hij de prik kreeg. Hij ging uiteindelijk niet alleen met het vaccin naar huis, hij kreeg ook een enthousiaste ‘ja’ van zijn verloofde onder luidkeels gejoel van uitzinnige collega’s en vrienden: “Gebeurt dit echt?”