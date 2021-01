Droevig nieuws uit wielerwereld: Rik Van Looy neemt afscheid van vrouw Nini

In familiekring is vanmorgen Nini, de echtgenote van het wielericoon Rik Van Looy overleden. Ze werd 88 jaar en was al een tijdje ziek. In zijn gloriejaren stond zij model voor alle komende rennersvrouwen.

Met haar stijlvolle voorkomen was Nini een opvallende verschijning naast Rik Van Looy, wanneer die voor de camera’s weer ritwinst vierde of een trofee omhoog stak. Het onafscheidelijke koppel was al een paar nog voor de Keizer van Herentals zijn onwaarschijnlijke wielerpalmares bij elkaar fietste. Hoewel ze zich met haar modieuze kapsels en kleding een waar icoon en voorbeeld voor alle navolgende wielervrouwen was, stelde ze zich bewust op in de schaduw van haar man. Ze was ook een echte familiemoeder die twee kinderen opvoedde, terwijl Rik Van Looy twee keer wereldkampioen werd en onder meer Luik-Bastenaken-Luik, Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix won.

Rik Van Looy is een tweevoudig wereldkampioen wielrennen. Verder won hij onder meer Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije in de jaren 50 en 60.

Nini was al een tijdje ernstig ziek. Rik Van Looy ontpopte zich de laatste jaren tot voltijds mantelzorger, waardoor hij een tiental dagen geleden ook de onthulling van zijn palmares bij zijn standbeeld op de Grote Markt in Herentals overliet aan zijn twee van zijn kleindochters. Zijn geliefde echtgenote is zaterdagochtend in het bijzijn van haar familie ingeslapen.