Middenvelder van Bayer Leverkusen doet monden openvallen met subliem doelpunt

Nadiem Amiri. De kans is groot dat u nog niet van deze Duitse voetballer hebt gehoord, maar toch deed hij zaterdagnamiddag heel wat monden opvallen in de Bundesliga.

De 24-jarige middenvelder van Bayer Leverkusen scoorde in de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt een ronduit subliem doelpunt. Amiri maakte een goede loopbeweging richting zestien, nam de bal in een draaibeweging dan heerlijk mee en verschalkte Frankfurt-doelman Trapp tot slot met een listige hakbal. Het nieuwe jaar in stijl inzetten, noemt men dat. Wij dachten meteen aan twee andere geweldige doelpunten van twee sterren uit een vorig tijdperk: Dennis Bergkamp voor de aanname, Luc Nilis voor de afwerking.

Bekijk het doelpunt hier:

😱 | Wellicht het mooiste doelpunt van 2021 tot nu toe! 😍#SGEB04 pic.twitter.com/ehzHfllJBX — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 2, 2021

Het doelpunt van Bergkamp (na 1m55s):

Het doelpunt van Nilis:

