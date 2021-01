Mathieu van der Poel snelt in Gullegem naar zevende zege seizoen, Tom Pidcock is tweede

Mathieu van der Poel heeft zaterdag de Hexia Cross in Gullegem gewonnen. De Nederlandse wereldkampioen had twee versnellingen nodig om revelatie Tom Pidcock kwijt te spelen, die uiteindelijk tweede werd. Voor Van der Poel is het al de zevende zege van het veldritseizoen.

Geen nieuw duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert vandaag in Gullegem. Deze laatste stond daags voor de belangrijke Wereldbekermanche in Hulst immers niet aan de start. Verder was het ook niet zoeken naar Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. Ook zij zagen af van drie dagen cross op rij.

Het was Jens Adams, terug na een lange afwezigheid door ziekte, die als eerste het veld indook. In zijn zog maakte Mathieu van der Poel een slippertje en ging zo tegen de grond. De Nederlander kon echter meteen weer verder. Bij gebrek aan heel wat grote namen zag Dieter Sweeck zijn kans. De oudere broer van Belgisch kampioen Laurens nam in de tweede van in totaal negen ronden een aantal lengten. Van der Poel riep Sweeck echter al snel tot de orde.

© BELGA

Terugkeer Pidcock

In de daaropvolgende ronde achtte de wereldkampioen zelf zijn moment gekomen. In de zandbak duwde Van der Poel fors door. Tom Pidcock schoof mee, maar de rest kraakte. Even later moest de Brit dan toch een aantal lengtes prijsgeven. De eerste achtervolgers luisterden naar de namen van Jens Adams, Dieter Sweeck, Gianni Vermeersch en de Spanjaard Felipe Orts.

Halverwege de cross kwam Pidcock opeens weer aansluiten bij Van der Poel. Uitgerekend waar de wereldkampioen hem op een aantal lengen zette, nestelde de Brit zich weer in het wiel van MVDP. In de achtergrond bikkelden Jens Adams en Gianni Vermeersch voor de derde plaats.

In de zesde ronde zette Van der Poel voor een tweede keer zijn motor aan. De Nederlander reed Pidcock al snel op een handvol seconden. Deze keer liet Van der Poel de Brit niet meer terugkomen, waardoor hij solo naar zijn zevende zege van het veldritseizoen snelde. Tom Pidcock werd tweede op bijna een minuut, Jens Adams vervolledigde het podium.

Top vijf:

1. Mathieu van der Poel

2. Tom Pidcock

3. Jens Adams

4. Gianni Vermeersch

5. Felipe Orts