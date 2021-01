Buurman roept inbreker naar buiten in Lanklaar

Dilsen-Stokkem

Op nieuwjaarsdag heeft een buurman op Onder de Bergen in Lanklaar een inbreker betrapt. De man zag rond 14 uur hoe een persoon aan de zijkant van het huis van zijn buurvrouw een raam openduwde en hierlangs naar binnenging. Toen de buurman riep en de man vroeg wat hij aan het doen was, kwam die terug naar buiten en hing een ongeloofwaardig verhaal op. Daarna verliet de indringer de plaats. Hij is intussen geïdentificeerd en zal het mogen gaan uitleggen bij de politie. mm